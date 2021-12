Città metropolitana Roma: Lena (Pd), buon lavoro a nuovo consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio augurare buon lavoro alla nuova giunta della Città metropolitana di Roma, che il sindaco Gualtieri ha appena nominato, e a tutto il consiglio. Al vicesindaco Pierluigi Sanna e ai consiglieri vanno le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo per il lavoro importante che sono chiamati a svolgere. Il consiglio metropolitano ha infatti competenze strategiche per la vita di tutti come viabilità, edilizia scolastica e ambiente". Così in una nota Rodolfo Lena, presidente della commissione Sanità del consiglio regionale del Lazio. (Com)