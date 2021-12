Capodanno: Coldiretti, nel mondo 620 milioni di brindisi, è record per spumante Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre salgono ad oltre 620 milioni le bottiglie di spumante italiano stappate all’estero nel 2021 con il record storico dei brindisi Made in Italy grazie all’aumento del 29 per cento rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una stima della Coldiretti in occasione del Capodanno dalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta il record storico dell’esportazioni all’estero per un valore di circa 1,9 miliardi, sulla base delle previsioni sui dati Istat. Fuori dai confini nazionali – sottolinea – i consumatori più appassionati diventano gli statunitensi che scavalcano i cugini inglesi con un aumento del 44 per cento in quantità, mentre oltremanica si fermano a una crescita del 12 per cento che testimonia comunque come l’amore dei britannici per le bollicine italiane sia più forte anche della Brexit. In posizione più defilata sul podio si trova la Germania – spiega la Coldiretti – che rimane il terzo consumatore mondiale di spumante italiano ma che con la difficile situazione pandemica fa segnare un incremento solo del 2 per cento degli acquisti in volume. (segue) (Com)