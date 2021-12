Capodanno: Coldiretti, nel mondo 620 milioni di brindisi, è record per spumante Made in Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’estero – conclude la Coldiretti – finisce circa circa il 75 per cento della produzione nazionale di bollicine. L’andamento della domanda è positivo anche in Italia dove con le feste di fine anno verranno stappate 85 milioni di bottiglie, con un aumento del 35 per cento rispetto allo scorso anno, secondo un’analisi Coldiretti. In crescita tutte le principali denominazioni, da quelle con metodo classico, come Trento, Oltrepo’ Pavese e Franciacorta a quelle a metodo italiano, come Asti e Prosecco o provenienti dalle altre regioni che in questi ultimi anni hanno visto un aumento significativo delle produzioni di bollicine, dall’Abruzzo alla Sicilia, passando per Toscana, Marche, Lazio e Umbria. (Com)