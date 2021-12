Russia: ambasciatore Antonov, sviluppo militare dell'Ucraina da parte Nato è minaccia per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo militare dell'Ucraina da parte dei Paesi della Nato rappresenta una minaccia esistenziale per Mosca: se la situazione non cambia, la Russia sarà costretta a creare "simili vulnerabilità" per i Paesi dell'Alleanza atlantica. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov, in un articolo per la rivista statunitense "Foreign Policy", aggiungendo che nessuno dovrebbe dubitare della determinazione di Mosca nel difendere i propri interessi legati alla sicurezza. Inoltre il diplomatico ha affermato che gli Stati Uniti e la Nato dovrebbero impegnarsi a non schierare sistemi d'arma che rappresentino una minaccia per la Russia sul territorio dei Paesi vicini, in base al principio per cui nessuno Stato ha il diritto di rafforzare la propria sicurezza a scapito di quella degli altri. (Rum)