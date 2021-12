Bangladesh: Covid, governo accelera campagna di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Bangladesh da domani darà una spinta alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus, uno sforzo che proseguirà nel mese di gennaio, con lo scopo di vaccinare in breve tempo circa 30 milioni di persone. Lo ha annunciato alla stampa il direttore dei servizi sanitari del ministero della Sanità, Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam. L’iniziativa coincide con una ripresa dell’aumento dei contagi – 509 nuovi casi e sette decessi ieri, con un tasso di positività del 2,25 per cento – e con l’individuazione dei primi casi di variante Omicron (sette). Il 28 dicembre a Dacca è stata avviata anche una campagna circoscritta di somministrazione di una dose extra destinata ai lavoratori in prima linea e agli ultrasessantenni. A oggi, su una popolazione di circa 165 milioni di abitanti e su un obiettivo di 138.247.508 persone vaccinabili, 73.012.316 hanno ricevuto la prima dose di un vaccino anti-Covid, pari al 52,81 per cento dell’obiettivo e al 42,25 per cento della popolazione, mentre 51.118.174 hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 36,98 per cento dell’obiettivo e al 29,58 per cento della popolazione. (segue) (Inn)