Regno Unito: Johnson scagionato da accuse su donazione per ristrutturare Downing Street

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è stato scagionato dall'accusa di aver violato il codice ministeriale nella ristrutturazione del suo appartamento a Downing Street. Secondo il quotidiano "Financial Times", il comportamento del premier verrà "ampiamente criticato" dai parlamentari britannici. Il consigliere indipendente per gli standard ministeriali Cristopher Geidt aveva già precedentemente scagionato Johnson dalla violazione del codice, in relazione al finanziamento della ristrutturazione dell'appartamento. Tuttavia, parlando al quotidiano, ha affermato che da allora ha riesaminato la sua indagine iniziale sulla scia di una recente inchiesta della commissione elettorale del Parlamento britannico che ha rivelato messaggi inviati via WhatsApp tra il premier e il donatore David Brownlow. Infatti, la commissione aveva multato il Partito conservatore per 17.800 sterline (circa 21.000 euro) dopo aver rilevato che la donazione di Brownlow. Secondo alcune fonti di Whitehall, alcune lettere scambiate tra Geidt e Johnson negli ultimi giorni riguardo alle recenti accuse, saranno pubblicate nei primi giorni del nuovo anno. Nell'intervista al "Ft", Geidt ha descritto la situazione come "profondamente insoddisfacente". Nel frattempo, Downing Street si è astenuta dal rilasciare commenti. (Rel)