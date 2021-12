Ue: Bankitalia, a dicembre Eurocoin in lieve recupero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre Eurocoin, l'indicatore sviluppato dalla Banca d'Italia che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, aumenta a 0,21 (da 0,16), confermando tuttavia le indicazioni di un rallentamento dell’attività economica nel complesso del quarto trimestre. Lo riferisce una nota di Bankitalia che spiega come il lieve recupero nel mese rifletta "in larga parte il buon andamento di alcuni indicatori di domanda, fra cui le immatricolazioni. Eurocoin continua a essere frenato dalle valutazioni meno favorevoli di imprese e famiglie sull’evoluzione dell’economia, connesse con il marcato aumento dei contagi da Covid-19 e con il rincaro dei costi energetici", si legge. Le prossime date di pubblicazione di Eurocoin saranno venerdì 4 febbraio 2022 e mercoledì 2 marzo (da confermare). (Rin)