Romania-Moldova: Bucarest chiede estrazione ex deputato latitante

- Il ministero della Giustizia di Bucarest ha sollecitato di nuovo l'estradizione dell'ex deputato socialdemocratico romeno, Cristian Rizea, latitante a Chisinau, in seguito a una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione con esecuzione, ricevuta in Romania per concussione, riciclaggio di denaro e per aver influenzato dichiarazioni. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agerpres". Rizea, accusato anche di aver ottenuto illegalmente nel 2017 la cittadinanza moldava, poi ritirata tre anni dopo, dall'ex presidente moldavo Igor Dodon, ha perso il processo alla Corte d'Appello di Chisinau e, secondo i giuristi, dovrebbe essere estradato più facilmente. Rizea è stato accusato di aver preteso in modo diretto da un imprenditore 300 mila euro, sotto forma di contratti di prestito fittizi, in cambio della promessa, mantenuta ulteriormente, di intervenire per risolvere i problemi di quest'ultimo a livello legale. La parte romena ha trasmesso al ministero della Giustizia della Moldova la richiesta di estradizione sin dal 5 novembre del 2020. La prossima scadenza fissata dalle autorità moldave nel fascicolo di estradizione di Rizea è il 28 gennaio del 2022. (Rob)