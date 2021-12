Mps: proseguono contatti con le autorità Ue sul piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che proseguono i contatti con le autorità competenti (Banca centrale europea, Comitato di risoluzione unico e direzione generale della Commissione europea sulla concorrenza) in merito ai contenuti del piano industriale 2022-2026. Lo riferisce la banca in una nota, aggiungendo di collaborare “fattivamente” allo svolgersi del processo. Allo stato, si legge nel documento, non è ancora possibile ipotizzare alcuna tempistica di completamento dell’iter autorizzativo, indispensabile per l’avvio delle attività propedeutiche all’aumento di capitale previsto all’interno del piano. (Com)