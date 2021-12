Afghanistan: Lavrov, Russia riconoscerà talebani quando manterranno le loro promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia riconoscerà ufficialmente le autorità talebane al potere in Afghanistan quando queste manterranno le loro promesse, tra cui la formazione di un governo inclusivo e la riduzione delle minacce terroristiche e del traffico di droga provenienti dal Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass", aggiungendo che la questione del riconoscimento dei talebani è ancora prematura. A questo proposito, il diplomatico ha precisato che Mosca si muoverà gradualmente verso l'esclusione del movimento talebano dalla lista delle organizzazioni sotto sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu, in accordo con il resto della comunità internazionale, il che creerebbe le basi per il riconoscimento ufficiale del nuovo governo afgano. (Rum)