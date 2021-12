Cina-Russia: ministro Esteri Pechino, nostra cooperazione stabile e matura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato Cina-Russia “si sta sviluppando in modo stabile e maturo”: finché le due economie saranno coordinate, “l’ordine internazionale sarà tutelato, la giustizia mondiale sarà sostenuta e l’egemonismo non prevarrà mai”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, durante l’intervista di fine anno concessa all’agenzia di stampa “Xinhua”. Mosca e Pechino hanno celebrato quest’anno il 20mo anniversario del Trattato di cooperazione e buon vicinato, patto che il presidente cinese Xi Jinping ha deciso di estendere per altri due anni. Per Wang, tuttavia, l’intesa tra i due Paesi ha rivelato il proprio potenziale soprattutto nell’arena della diplomazia internazionale: “Cina e Russia – ha detto - sono divenute il pilastro del multilateralismo e della tutela di equità e giustizia a livello mondiale”, ha affermato il ministro. (Cip)