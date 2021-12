Sudafrica: quarta ondata di Covid raggiunge il picco, governo revoca coprifuoco notturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha revocato con effetto immediato il coprifuoco in vigore dalla mezzanotte alle quattro del mattino, affermando che il Paese ha superato il picco della sua quarta ondata di Covid-19 guidata dalla variante Omicron. È quanto reso noto dal governo in un comunicato. Resterà invece in vigore l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici. La decisione, ha spiegato il ministro della Presidenza Mondli Gungubele, è stata presa sulla base alla traiettoria della pandemia, ai livelli di vaccinazione nel Paese e alla capacità di accoglienza delle strutture sanitarie. "Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese potrebbe aver superato il picco della quarta ondata a livello nazionale", ha affermato il ministro al termine di riunione speciale del governo. Oltre a revocare le restrizioni alla circolazione pubblica, il governo ha anche stabilito che i negozi di alcolici con licenza per operare dopo le 23:00 ora locale possono tornare alla piena attività. "Mentre la variante Omicron è altamente trasmissibile, ci sono stati tassi di ospedalizzazione inferiori rispetto alle precedenti ondate", afferma la nota. I dati del dipartimento della Salute hanno mostrato una diminuzione del 29,7 per cento del numero di nuovi casi (127.753) rilevati nella settimana terminata il 25 dicembre scorso rispetto al numero di casi riscontrati nella settimana precedente. Con quasi 3,5 milioni di infezioni e 91 mila morti, il Sudafrica è stato il Paese africano più colpito dalla pandemia.(Res)