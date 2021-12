Francia: Covid, a Parigi festeggiamenti in formato ridotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus obbliga Parigi a festeggiamenti in formato ridotto per la fine dell'anno. Oggi la mascherina torna obbligatoria all'aperto nella capitale e in molte altre zone della regione dell'ile-de-France. La prefettura ha poi pubblicato una serie di restrizioni per le prossime ore. A partire da oggi alle 18 e fino a domani alle 6, il consumo e la vendita per asporto di alcolici è vietata nella zone più frequentate, come le rive della Senna, nella spianata degli Invalides e nel canale Saint Martin. Tutti gli esercizi commerciali che vendono alcolici dovranno chiudere alle 2 del mattino il primo e il 2 gennaio. La prefettura ha poi fatto sapere che "le attività di danza in tutti i luoghi che accolgono pubblico saranno vietate".(Frp)