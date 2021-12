Cina: equipaggio missione Shenzhou-13 domani terrà collegamento video dallo spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre astronauti della missione spaziale Shenzhou-13 terranno un incontro in videoconferenza con gli studenti di Hong Kong, Pechino e Macao domani, primo gennaio. L’equipaggio sarà in collegamento video dalla stazione spaziale cinese Tiangong e gli studenti potranno porgli delle domande dirigendosi nelle sedi preposte all’evento nelle tre città. All’incontro parteciperanno anche diversi esperti di astronomia, che modereranno una discussione incentrata sullo spazio e la professione dell’astronauta. La Cina ha lanciato in orbita la navicella Shenzhou-13 lo scorso 16 ottobre. Si tratta della missione spaziale più lunga nella storia del Paese, dal momento che gli astronauti rimarranno nella stazione spaziale per sei mesi. (Cip)