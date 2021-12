Vaccino: circolare ministero Salute, con terza dose buona protezione da malattia grave Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron "suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave". È quanto evidenziato nella premessa della circolare emanata dal ministero della Salute sugli aggiornamenti delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. "Per tali ragioni - si chiarisce nella circolare - è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo ('booster') e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose 'booster'”. (Com)