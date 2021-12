Repubblica Centrafricana: esplode ordigno a passaggio convoglio Onu, feriti tre caschi blu tanzaniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre caschi blu tanzaniani delle Nazioni Unite sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di un ordigno al passaggio di un convoglio Onu nel sud-ovest della Repubblica Centrafricana (Rca). Lo ha reso noto la Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), secondo cui l'incidente è avvenuto ieri quando un convoglio di forze di pace ha lasciato la città di Berberati per raggiungere postazioni militari temporanee situate a circa 100 miglia di distanza. "Tre militari di pace Minusca tanzaniani sono rimasti feriti, di cui uno gravemente, giovedì mattina vicino al Batouri Bole nella prefettura di Mamberé-Kadei quando la loro auto è stata fatta esplodere da un ordigno esplosivo non identificato. Il soldato gravemente ferito è stato portato a Bouar per le cure prima della sua evacuazione a Bangui", si legge nella nota, denunciando il ripetuto utilizzo di ordigni esplosivi da parte di gruppi armati della Repubblica Centrafricana che ha provocato numerose vittime in tutto il Paese. Le ostilità in Rca sono scoppiate nel 2013 dopo che l'allora presidente Francois Bozizé fu rovesciato dai ribelli che presero il controllo della capitale Bangui. Da allora la città si è trasformata in un campo di battaglia tra i militanti dell'ex movimento islamista Seleka e i suoi antagonisti a maggioranza cristiana, noti come anti-Balaka. (Res)