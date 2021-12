Droga: tre tonnellate di cocaina sequestrate al porto di Gioia Tauro (Rc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestrati tre tonnellate di cocaina al porto di Gioia Tauro (Rc). L'operazione nell'ambito dei controlli predisposti dal Comando Provinciale di Reggio Calabria e dall'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura di Palmi. Fiamme Gialle e doganieri hanno sequestrato, in due attività distinte, complessivamente 3.128,205 chili di cocaina purissima e arrestato il conducente di un autoarticolato. In particolare, attraverso una complessa ed articolata attività di analisi di rischio e riscontri fattuali su oltre 3.000 contenitori provenienti dal continente sudamericano, i militari della Guardia di Finanza ed i funzionari doganali, con l'ausilio di sofisticati scanner, sono riusciti ad individuare 2.272,515 kg di cocaina, abilmente occultata in 3 container carichi di banane, sacchi di arachidi e pepe. Nel contempo, sul fronte dei controlli sulla merce in uscita dal porto è stato fermato, a seguito di una manovra sospetta, il conducente di un autoarticolato che trasportava un container apparentemente carico di forni elettrici. (segue) (Ren)