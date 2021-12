Droga: tre tonnellate di cocaina sequestrate al porto di Gioia Tauro (Rc) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La successiva ispezione permetteva di scoprire, nascosta sotto caschi di banane, 855,690 kg. di cocaina. All'esito delle operazioni, la droga e l'autoarticolato utilizzato per il traffico illecito sono stati sequestrati; l'uomo, indagato allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti (in relazione al trasporto di 855,690 kg di cocaina) e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Palmi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Complessivamente la sostanza stupefacente sequestrata, di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti di droga fino a 4 volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando alla criminalità un introito di circa 1 miliardo di euro. (Ren)