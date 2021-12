© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus rappresenta la quota maggioritaria in Francia. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale della Sanità pubblica nel suo ultimo rapporto settimanale. Il 62,4 per cento dei tamponi fatti all'inizio dell'ultima settimana dell'anno "mostravano un profilo compatibile con la variante Omicron", contro il 15 per cento della settimana precedente, ha spiegato l'autorità sanitaria. (Frp)