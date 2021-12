Cina: Covid, vicepremier Sun Chunlan sollecita più sforzi per contenere epidemia a Xi’an

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice prima ministra cinese, Sun Chunlan, ha sollecitato misure più risolute e decisive per frenare la diffusione del Covid-19 a Xi'an, la capitale della provincia nord-occidentale dello Shaanxi giunta al suo nono giorno di lockdown. Osservando come la città sia “in una fase critica nel contrasto del virus”, la vicepremier ha sottolineato l’esigenza di produrre più rapidamente i risultati dei test, rafforzando ulteriormente le misure di tracciamento per isolare i contatti stretti. In considerazione dell’elevato tasso di contagi registrati nelle scuole, Sun ha proposto alle dirigenze di istituire la quarantena preventiva per tutti i contatti stretti di persone risultate positive al virus. (Cip)