Cuba: covid, dal 5 gennaio torna obbligatorio certificato vaccinale per ingresso

- Dal prossimo 5 gennaio, stante l'aumento dei casi della variante Omicron, i viaggiatori in entrata a Cuba dovranno esibire prova dell'avvenuta vaccinazione contro il nuovo coronavirus e un test Pcr eseguito entro le 72 ore precedenti. "Tenendo presente l'incremento dei viaggi internazionali dal 145 novembre, così come l'alto potenziale di diffusione di questa nuova varante, che riesce a duplicare il numero di casi in soli due o tre giorni, è stato deciso di modificare le misure di controllo sanitario internazionale nel nostro Paese e adottarne altre di carattere generale, che saranno effettive a partire dal prossimo 5 gennaio", ha fatto sapere il ministero della Salute. La misura non sarà richiesta ai minori di dodici anni e agli adulti che "per ragioni mediche, debitamente certificate non possono essere vaccinati", ha aggiunto il ministero. (segue) (Mec)