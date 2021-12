Cina: “Global Times” critica Blinken per solidarietà a testata online “Stand News”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano edito dal Partito comunista cinese “Global Times” ha contestato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per le manifestazioni di solidarietà espresse ieri agli arrestati di “Stand News”, l’ultima testata pro-democrazia ad essere stata soppressa dal governo di Pechino. In un tweet, Blinken ha implicitamente accusato l’amministrazione di Hong Kong di reprimere la libertà di stampa, chiedendo il rilascio delle sette persone “ingiustamente” detenute. Rivolgendosi direttamente al segretario Usa, “Global Times” precisa che “Stand News” è un’organizzazione anti-cinese “sotto mentite spoglie”, che ha più volte incitato all’odio contro il governo di Pechino nei suoi articoli. “Nessun Paese può tollerare atti di rivolta e incitamento all’odio (…)”, prosegue “Global Times”, precisando che né Blinken né altri politici sono qualificati per suggerire alla Cina come trattare con i dissidenti. (Cip)