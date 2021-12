Singapore-Malesia: Covid, decisione su riapertura confini ai vaccinati il 20 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e Malesia decideranno se ripristinare o meno i canali preferenziali per gli spostamenti terrestri e aerei dei viaggiatori vaccinati nelle 48 ore precedenti il 20 gennaio, quando dovrebbe scadere la sospensione delle cosiddette "linee di viaggio per vaccinati (Vtl) concordate dai due Paesi lo scorso novembre. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti di Singapore, Wee Ka Siong, secondo cui la decisione verrà adottata sulla base della situazione contingente. "E' ancora troppo presto per dire come evolverà la situazione tra tre settimane", ha spiegato il ministro. "Quel che sappiamo è che la quota (di viaggiatori vaccinati ammessi) sarà ridotta, ma tutto dipende dalla situazione pandemica, ad esempio dall'emersione della Omicron e di altre varianti", ha spiegato il ministro. (segue) (Fim)