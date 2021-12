Singapore-Malesia: Covid, decisione su riapertura confini ai vaccinati il 20 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e Malesia avevano parzialmente riaperto il loro confine terrestre ai viaggiatori vaccinati il 29 novembre scorso, ma hanno sospeso il provvedimento a causa della diffusione della variante Omicron del coronavirus. Quello tra Malesia e Singapore era uno tra i confini terrestri più trafficati al mondo, prima della sua chiusura a causa della pandemia di Covid-19. L'accordo raggiunto il mese scorso dai due Paesi prevede che i viaggiatori vaccinati possano godere di una "linea di viaggio" preferenziale che li esenterà dall'obbligo di quarantena; la misura era entrata in vigore solo per i cittadini, i residenti e i titolari di visti di soggiorno a lungo termine. L'annuncio segue quello dell'apertura di un canale analogo per i collegamenti aerei tra l'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur e l'aeroporto Changi di Singapore. (Fim)