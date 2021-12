Filippine: sale ad oltre 400 morti il bilancio del supertifone Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio del supertifone Rai abbattutosi sulle Filippine due settimane fa ha superato le 400 vittime. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia nazionale per i disastri di quel Paese, mentre dalle province più colpite si moltiplicano le richieste di acqua potabile e generi alimentari e di prima necessità. Il bilancio ufficiale è di 405 morti, perlopiù a causa di frane, allagamenti e cadute di alberi. Il tifone si è abbattuto sulle province meridionali e centrali del Paese causando danni ingenti. L'Esercito, la Polizia nazionale e la Guardia costiera sono stati mobilitati per assistere nelle operazioni di soccorso. Le Nazioni Unite hanno riferito una "vera e propria devastazione" nelle aree maggiormente colpite dal tifone. Oltre 500mila persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Oltre 530mila abitazioni sono state danneggiate o distrutte, e i danni alle infrastrutture e all'agricoltura sono stimati al momento in 459 milioni di dollri. (Fim)