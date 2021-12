Germania: Scholz, il Paese è unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è unita, “quello che percepisco ovunque è un'enorme solidarietà, che è una travolgente disponibilità ad aiutare, che è un nuovo avvicinamento e un prendersi sottobraccio come amici”. È quanto affermerà il cancelliere Olaf Scholz, nel suo discorso di capodanno che verrà trasmesso questa sera da diverse emittenti radiotelevisive tedesche. Il capo del governo federale elogerà la solidarietà e la volontà di aiutare nella popolazione. Allo stesso tempo, Scholz tornerà a chiedere ai concittadini di vaccinarsi contro il Covid-19 perché questa è la “via d'uscita da questa pandemia”. Il cancelliere affermerà poi di avere chiaro che il 2021 è stato impegnativo per i tedeschi, come secondo anno del coronavirus. A luglio, Nordreno-Vestfalia, Renania-Palatinato e Baviera sono state colpite dalle alluvioni. Nonostante tutto, evidenzierà Scholz, la società in Germania non è divisa. Come anticipa l'emittente radiotelevisiva “Zdf”, il cancelliere esprimerà la propria gratitudine nei confronti di “tutti coloro che si sono schierati per il bene comune”: negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva, negli studi medici o nei centri di vaccinazione, nelle stazioni di polizia e nelle Forze armate (Bundeswehr). Scholz ringrazierà anche quanti “cercano” di attenersi alle restrizioni anticontagio, esortando tutti i concittadini a farlo anche in considerazione della diffusione della variante Omicron del Covid-19. Con riguardo alle limitazioni per il contenimento del virus, il cancelliere esorterà i tedeschi a “prendere molto sul serio queste restrizioni, per la protezione vostra e delle vostre famiglie, per la protezione di tutti noi”. (Geb)