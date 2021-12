G7: Scholz, gruppo sarà “pioniere di un mondo giusto” con presidenza tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 sarà “pioniere di un'economia neutrale per il clima e di un mondo giusto” durante la presidenza di turno della Germania, dal primo gennaio al 31 dicembre 2022. Tuttavia, questo è un compito che il Paese non può svolgere da solo, ma soltanto con altri Stati o con l'Ue. È quanto affermerà il cancelliere Olaf Scholz, nel suo discorso di capodanno che verrà trasmesso questa sera da diverse emittenti radiotelevisive tedesche. Il capo del governo federale aggiungerà: “Cari concittadini, siamo all'inizio di un nuovo decennio. Ci avviamo verso un nuovo tempo”. Come anticipa l'emittente televisiva “Zdf”, infine, Scholz evidenzierà: “Un tempo che sarà positivo se lo plasmiamo attivamente, perché fa la differenza che prendiamo risolutamente il nostro destino nelle nostre mani!”. (Geb)