Libia: consigliere Onu Williams sottolinea la garanzia di pari opportunità per i candidati

- La consigliere speciale per la Libia del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, ha sottolineato "l'importanza di fornire e garantire le condizioni appropriate per mantenere il progresso del processo elettorale su basi solide e sulla base delle pari opportunità, in modo che nessun candidato goda di vantaggi ingiusti". Lo ha scritto Williams in un messaggio sul suo account ufficiale Twitter, ribadendo "l'impegno fermo delle Nazioni Unite a sostenere le autorità nazionali interessate a rispondere alle aspirazioni legittime dei 2,8 milioni di votanti in tutta la Libia".(Lit)