Ue: Franco, Donohoe e Dombrovskis, Euro moneta simbolo di un'identità (2)

- "Abbiamo gettato solide basi per il sistema bancario europeo, - aggiungono - ma dobbiamo lavorare ancora per rafforzare l'unione bancaria e per sbloccare nuove opportunità di ripresa economica e di crescita. Secondo i ministri delle Finanze e membri della Commissione europea "la nostra moneta comune è un'impresa collettiva senza precedenti e una conferma dell'unità su cui si fonda la nostra Unione. Mentre il mondo affronta la pandemia, dobbiamo unire i nostri sforzi e le nostre risorse per sfruttare i vantaggi della rapida digitalizzazione globale e affrontare l'emergenza climatica. Nessuna di queste problematiche può essere affrontata dai singoli Paesi". "L'euro - concludono - è la prova dei risultati che possiamo ottenere lavorando insieme: guardando ai prossimi vent'anni, facciamone un simbolo del nostro impegno a garantire un futuro prospero, sostenibile e inclusivo per le generazioni future". (Res)