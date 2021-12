Energia: Scaroni (Rothschild), noi europei troppo dipendenti dal gas russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scaroni rileva inoltre che "agire adottando un meccanismo diverso da quello dell'Unione Europea potrebbe creare una anomalia. Sarei molto cauto su questo fronte perché ci porterebbe al di fuori di quello che avviene nel resto dell'Europa. Il Governo potrebbe agire su due leve: gli extraprofitti di cui ha beneficiato una parte dei produttori di energia elettrica e gli aiuti 'selezionati'". "Sul primo punto - spiega il vicepresidente - bisognerebbe studiare in che modo utilizzare e immettere nel sistema quegli extra profitti che i produttori hanno registrato grazie al sistema del prezzo marginale. Mi riferisco agli operatori delle rinnovabili o dell'idroelettrico, i produttori che non usano gas ma beneficiano del rialzo del prezzo del gas. Bisognerebbe immaginare azioni che non siano in contrasto con le leggi che tutelano il mercato, espropri per intenderci. Si potrebbe aprire un tavolo negoziale e capire come 'barattare' questi extra profitti". "Le risorse stanziate dal Governo - conclude Scaroni - e quelle ulteriori che saranno immesse sul mercato dovrebbero essere dirette solo a consumatori indigenti e alle aziende. Dunque, il secondo fronte su cui agire è individuare in modo selezionato i destinatari di quegli aiuti pubblici". (Res)