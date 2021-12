Covid: Gelmini, nuove misure se salgono i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due settimane di tempo per comprendere l'impatto sulle ospedalizzazioni e sulle terapie intensive di questo nuovo picco di contagi prima dell'estensione del super green pass": la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un'intervista al "Giornale" fissa la road map che porta verso l'obbligo vaccinale. Ieri il Cdm ha varato il provvedimento con le nuove misure anti-Covid. Non c'è l'obbligo del super green pass per i lavoratori. Ma la strada è tracciata: "Nel nostro Paese oltre 48 milioni di persone sono coperte da almeno una dose di vaccino, e dunque la stragrande maggioranza dei lavoratori ha già il super green pass. Stiamo parlando di circa il 90 per cento degli over 12. Con il provvedimento di ieri abbiamo stretto ancor di più le maglie, prescrivendo la necessità del pass rafforzato anche per il trasporto pubblico locale, per alberghi e strutture ricettive; feste, sagre e fiere; piscine, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto". "E speriamo - aggiunge - che questo ci consenta di ridurre ancora la platea dei non vaccinati. Diversamente saremo costretti a prendere un provvedimento più onnicomprensivo, che evidentemente prevedrà nuove restrizioni anche e soprattutto per i non vaccinati, visto che sono loro ad occupare le terapie intensive". Per quanto riguarda le altre misure anti Covid al vaglio del governo per il 2022, "abbiamo di fronte a noi due settimane cruciali per comprendere l'impatto sulle ospedalizzazioni e sulle terapie intensive di questo nuovo picco di contagi: l'auspicio è che venga confermata la minore pericolosità della Omicron. Se così non fosse, siamo pronti a fare tutto ciò che serve come l'estensione ulteriore del super green pass", ha concluso Gelmini.(Res)