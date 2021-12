Libia: governo esprime sorpresa per la detenzione di alcuni ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale della Libia è rimasto sorpreso dall'ordine di detenzione a carico di alcuni ministri da parte della Procura, senza prima adottare misure preliminari, come divieti di viaggio e arresti domiciliari. Lo ha affermato il portavoce del governo di unità nazionale, Mohamed Hammouda, rivelando in una conferenza stampa ieri che il primo ministro Abdelhamid Dabaiba ha incaricato il ministro della Giustizia, Halima Abdel Rahman, di seguire il caso per garantire l'attuazione della legge. Il portavoce ha sottolineto che il governo non incoraggia l'impunità. Hammouda ha aggiunto che il primo ministro Dabaiba ha sottolineato l'importanza di garantire l'indipendenza della magistratura e il rispetto dello stato di diritto. Il pubblico ministero della procura libica, Al Siddiq al Sour, ha ordinato mercoledi 29 dicembre l'incarcerazione provvisoria della ministra della Cultura del governo di unità nazionale, Mabrouka Othman, dopo che "è stato dimostrato il suo coinvolgimento in casi di corruzione finanziaria e nella falsificazione di documenti ufficiali". (Lit)