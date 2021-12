Famiglia: Bonetti, assegno unico ai figli strumento universale e stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Con l'assegno unico e universale introduciamo un sostegno strutturale e stabile per oltre 7 milioni di famiglie con figli. Non solo una riorganizzazione di misure ma un aumento di risorse da 6 miliardi: 4,6 milioni di famiglie avranno in media 1.600 euro all'anno in più rispetto a oggi". Archiviata la manovra, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (Iv) in una intervista al "Sole 24 Ore" traccia il consuntivo di un anno ricco per la sua delega, che si è chiuso ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sull'assegno unico. Nelle polemiche di queste settimane, l'assegno che aiuta i redditi più bassi 'salva' gli effetti redistributivi di un'azione di governo che nella riforma Irpef secondo alcuni ha privilegiato i redditi chiamati 'medio-alti': "Il disegno è più complesso. II tratto chiave, che cambia la prospettiva, è che per la prima volta nel nostro Paese il sostegno alle famiglie con figli si concretizza in uno strumento universale e stabile. Finora gli assegni al nucleo famigliare riguardavano i lavoratori dipendenti (non tutti) ed escludevano autonomi e persone prive di occupazione. L'aiuto, insomma, era condizionato dalla situazione lavorativa dei genitori". (segue) (Res)