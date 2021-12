Famiglia: Bonetti, assegno unico ai figli strumento universale e stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - aggiunge la ministra - non sarà più così: le famiglie potranno contare fino ai 21 anni dei figli su uno strumento stabile che non verrà meno se cambiano le condizioni di lavoro dei genitori. II 'quoziente famigliare' francese però resta fuori dall'orizzonte italiano. I meccanismi di calcolo dell'assegno però si basano sullo stesso principio, e aumentano l'importo al crescere del numero dei figli. L'obiettivo è di dare una spinta concreta alla genitorialità per contrastare la crisi demografica che in Italia è pesante". I calcoli si basano sull'Isee, che In Italia ha storici elementi di debolezza: "L'Isee è oggi il parametro per tutte le politiche sociali e oltre al reddito considera il patrimonio famigliare. Certo tutti gli strumenti sono migliorabili. Ma i numeri su cui abbiamo costruito il nuovo strumento ci permettono di avere indicazioni chiarissime sull'impatto positivo dell'assegno". C'è chi agita l'ipotesi di un avvio ritardato dell'assegno per l'ingolfamento di richieste di Isee ma le domande - spiega infine la ministra - partono il primo gennaio e le erogazioni da marzo. Le famiglie avranno tempo fino al 30 giugno per fare domanda e ricevere le retroattività. L'erogazione sarà mensile in una finestra temporale che va dal 15 al 21 di ogni mese", ha concluso Bonetti. (Res)