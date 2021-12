Germania-Cina: Busch (Siemens) mette in guardia ministra Esteri Baerbock da politica di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens, Roland Busch, ha messo in guardia la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, dall'attuare una politica di “confronto” con la Cina. Intervistato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Busch ha affermato che le relazioni tra Germania e Cina devono basarsi “un'interazione rispettosa”. Per l'Ad di Siemens, “la Cina è giustamente un Paese molto sicuro di sé, 20 anni ha sollevato un miliardo di persone dalla povertà e ha creato una vera classe media”. Baerbock sostiene una politica di maggiore durezza nei confronti di Pechino a causa delle violazioni dei diritti umani. Tra l'altro, l'esponente dei Verdi ha chiesto di vietare l'importazione nell'Ue dei prodotti realizzati in Cina sfruttando il lavoro forzato. Al riguardo, Busch ha evidenziato che gli “errori” in Cina "non possono essere risolti attraverso una politica conflittuale” da parte della Germania. Per l'Ad, se l'Ue adottasse divieti all'importazione dei prodotti cinesi, ciò potrebbe significare che “non possiamo più acquistare celle solari dalla Cina, quindi la transizione energetica terminerà”.(Geb)