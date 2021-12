Libia: dipartimento di Stato Usa, soltanto i libici determineranno la nuova data per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto il popolo libico deciderà la nuova data per le elezioni. Lo ha affermato il portavoce ufficiale del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ned Price, citato dal quotidiano "Asharq al Awsat". Price ha affermato anche che il suo Paese è dalla parte del popolo libico e sostiene qualsiasi processo volto a rafforzare l'indipendenza del Paese, ritenendo i libici pienamente responsabili per stabilire una nuova data per le elezioni, che previste lo scorso 24 dicembre e annullate pochi giorni prima. "Continueremo a sostenere con forza gli sforzi in corso della missione delle Nazioni Unite in Libia e a portare avanti un processo guidato e di proprietà della Libia per elezioni libere, eque e inclusive", ha ribadito Price. (Lit)