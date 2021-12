Libia: ambasciata Sudan, 2.000 migranti irregolari sudanesi desiderano rientrare volontariamente nel loro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero circa 2.000 le richieste ufficiali presentate da migranti sudanesi residenti illegalmente in Libia che chiedono il ritorno volontario nel loro Paese. Lo ha rivelato l'ambasciatore del Sudan in Libia, Othman Bechir al Hijaz, in un'intervista a un'emittente televisiva sudanese statale, auspicando che siano rimpatriati dopo la ripresa dei voli a metà gennaio 2022. Al Hijaz ha denunciato che i migranti sudanesi vivono in grande sofferenza, svolgono professioni marginali e alcuni di loro si trovano nei centri di detenzione.(Lit)