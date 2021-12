Ue: Franco, Donohoe e Dombrovskis, Euro moneta simbolo di un'identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sole 24Ore" pubblica l'intervento cofirmato dal ministro italiano dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, dal presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, dai commissari Paolo Gentiloni e Mairead McGuinness e da tutti i ministri delle Finanze dell'eurozona: "Domani ricorrono vent'anni dal giorno in cui circa 300 milioni di europei hanno tenuto in mano per la prima volta una valuta nuova di zecca: l'euro. Sulla scia dell'espansione del mercato unico, l'euro è diventato uno dei risultati più tangibili dell'integrazione europea insieme alla libera circolazione delle persone, al programma di scambio di studenti Erasmus e all'abolizione dei costi di roaming all'interno dell'Ue". "A un livello più profondo, - continuano - l'euro riflette un'identità europea comune ed è il simbolo dell'integrazione come garanzia di stabilità e prosperità in Europa". I ministri delle Finanze e membri della Commissione europea osservano inoltre che "nei primi vent'anni dell'euro abbiamo raggiunto grandi risultati, ma c'è ancora molto da fare. Dobbiamo stare al passo con l'innovazione e promuovere il ruolo internazionale dell'euro. La stessa moneta unica deve essere idonea all'era digitale. Per questo motivo prestiamo sostegno e contribuiamo ai lavori che la Bce sta compiendo su una forma digitale della nostra moneta. Nel contempo, è necessario rafforzare ulteriormente l'area dell'euro". (segue) (Res)