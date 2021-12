Nicaragua: Taiwan protesta per donazione edificio sua ex ambasciata a Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino aveva definito in precedenza la donazione di Managua come un "atto di giustizia". "Tutti i beni della Cina, in patria o all'estero, sono di proprietà della Repubblica popolare cinese. C'è solo una Cina al mondo e Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino parlando in conferenza stampa. "La Cina apprezza molto l'atto di giustizia del Nicaragua che mostra rispetto per la sovranità della Cina. Le autorità di Taiwan tentano di realizzare la loro sinistra agenda regalando i beni statali della Cina, è una mossa illegale, nulla e che non funzionerà mai", ha aggiunto. (segue) (Mec)