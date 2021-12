Usa-Cile: primo colloquio telefonico Biden-Boric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intrattenuto il primo colloquio telefonico ufficiale con l'omologo neoeletto del Cile, il 35enne Gabriel Boric, nella giornata di ieri, 30 dicembre. Biden si è congratulato con il capo dello Stato cileno per la sua vittoria elettorale, ed ha definito il voto in Cine "un forte esempio" di democrazia per il resto del mondo. Secondo una nota della Casa Bianca, i due leader hanno discusso "il loro comune impegno per la giustizia sociale, la democrazia, i diritti umani e la crescita inclusiva". Biden "ha evidenziato l'importanza della cooperazione Usa-Cile per promuovere una ripresa verde ed equa dalla pandemia di Covid-19 e per far fronte alle minacce esistenziali poste dal mutamento climatico". Dopo la sua vittoria alle elezioni domenica 26 dicembre, Boric ha assunto l'impegno a "seppellire" il modello economico neoliberale del Cile e ad aumentare le tasse sui super-ricchi. (segue) (Nys)