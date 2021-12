Usa: incendi nel Colorado, governatore dichiara lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato Usa del Colorado ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi divampati a causa dei forti venti, che hanno già portato all'evacuazione di comunità come quelle di Louisville, che conta 20mila abitanti. "Preghiamo per le migliaia di famiglie evacuate a causa degli incendi nelle contee di Superior e Boulder", ha scritto il governatore su Twitter. "I venti forti stanno propagando rapidamente le fiamme, e gli aerei antincendio sono costretti a terra". (Cip)