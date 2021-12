Corea del Sud: Covid, restrizioni prorogate per altre due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di prorogare per altre due settimane le misure di distanziamento sociale reintrodotte questo mese in risposta al brusco aumento dei casi di Covid.19 nel Paese. Il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, ha annunciato anche che a partire dal primo marzo verrà introdotto in via sperimentale anche un passaporto vaccinale per i giovani, una iniziativa che ha già destato polemiche nel Paese. E' troppo presto per essere sicuri di aver superato la crisi, ha detto il primo ministro commentando gli ultimi bilanci giornalieri, che hanno visto calare il numero dei casi a meno di 5mila nelle ultime 24 ore. "In particolare, serve tempo per prepararsi preventivamente alla diffusione in Corea della variante altamente trasmissibile omicron", ha aggiunto Kim. I divieti di assembramento privato oltre le quattro persone e il coprifuoco delle 21 per ristoranti e locali rimarranno in vigore almeno sino al 16 gennaio; il governo sudcoreano ha inoltre irrigidito le misure di quarantena. Il premier ha dichiarato che i piccoli imprenditori e i liberi professionisti riceveranno nuovi aiuti economici. (segue) (Git)