Cile: Araucania, presidente eletto Boric disposto a dialogo con "resistenza mapuche" (2)

- La Cam non è stata la sola organizzazione mapuche a manifestare la sua intenzione di proseguire la "resistenza" anche con il nuovo governo riformista di Gabriel Boric, storicamente vicino alla causa. "Il weichan (la lotta) non si fermerà né con Pinera né con Boric", aveva scritto il gruppo denominato Resistenza mapuche lafkenche (Rml) rivendicando un attacco incendiario contro installazioni turistiche del lago Lanalhue avvenuto la settimana prima di natale. "Quelli che oggi si mostrano come vittime sono gli stessi che hanno giustificato l'appropriazione di un territorio e di una storia che ci appartiene, gli stessi che appoggiano la presenza militare e insistono a trattarci come narco-terroristi", prosegue il comunicato, che conclude rivendicando non solo l'incendio delle capanne turistiche del 21 dicembre, ma anche di altri tre attentati incendiari contro installazioni e macchinari di aziende forestali e minerarie tra novembre e dicembre. (segue) (Abu)