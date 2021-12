Ucraina: nessuna dichiarazione d'intenti dopo colloquio Biden-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del colloquio telefonico tra i presidenti della Russia e degli Stati Uniti - rispettivamente Vladimir Putin e Joe Biden - non sono state rilasciate dichiarazioni comuni d'intenti, ma gli Stati Uniti continueranno a prestare attenzione alle azioni, non alle parole, nel valutare il comportamento della Russia per quanto concerne l'Ucraina. Lo ha detto un alto funzionario dell'amministrazione statunitense citato dall'agenzia russa "Sputnik". "Non trarremo conclusioni e certamente non ci sono state dichiarazioni sulle intenzioni (dei due leader) in questa conversazione, ma a prescindere, il nostro focus è davvero sulle azioni, non sulle parole", ha aggiunto. (Rum)