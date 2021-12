Nicaragua: Taiwan protesta per donazione edificio sua ex ambasciata a Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donazione alla Repubblica popolare cinese dell'edificio che ospitava l'ambasciata di Taiwan in Nicaragua è "una grave violazione del diritto internazionale". E' quanto afferma il governo di Taipei in una nota ufficiale del ministero degli Esteri dove si ribadisce che Taiwan è "un Paese democratico, indipendente e sovrano" e pertanto il Nicaragua "non ha nessun diritto a intervenire sui suoi beni diplomatici". Il governo di Taipei ribadisce quindi la sua "energica condanna al regime dittatoriale di Daniel Ortega che esercita il potere in forma illegale" e le cui azioni "non possono essere tollerate e meritano solo la condanna del mondo civilizzato". (segue) (Mec)