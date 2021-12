Nicaragua: Taiwan protesta per donazione edificio sua ex ambasciata a Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Prince, ha condannato la decisione del Nicaragua di porre fine alle relazioni diplomatiche con Taiwan ed ha incoraggiato le democrazie globali a procedere invece in senso contrario, approfondendo i legami con l'Isola. In una nota Price afferma che la la decisione del presidente nicaraguense Daniel Ortega non può riflettere la volontà del popolo di quel Paese centroamericano a causa delle "elezioni farsa" che si sono tenute il 7 novembre; il portavoce ha aggiunto che troncare le relazioni con Taiwan "priva il Nicaragua di un incrollabile partner per la democrazia e la crescita economica": "Le relazioni tra Taiwan e i partner diplomatici nell'emisfero occidentale fornisce benefici economici e di sicurezza significativi ai cittadini di quei Paesi", ha affermato il funzionario Usa. (Mec)