Usa: Congresso chiede a Corte suprema di fermare ostruzionismo Trump su 6 gennaio

- La commissione d'inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa che indaga sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti ha chiesto alla Corte Suprema di respingere gli sforzi dell'ex presidente Donald Trump per bloccare il rilascio dei documenti relativi alla gestione dell’assalto da parte della sua amministrazione. Gli avvocati della commissione hanno respinto la rivendicazione da parte di Trump del privilegio esecutivo su una serie di documenti che gli investigatori del Congresso affermano essere necessari per la loro indagine sulla rivolta dell’Epifania. “Il lavoro del comitato ristretto è della massima importanza e urgenza: indagare su uno degli episodi più oscuri nella storia della nostra nazione, un assalto mortale al Campidoglio e al Congresso degli Stati Uniti e un'interruzione senza precedenti del pacifico trasferimento di potere da un presidente al prossimo", hanno scritto. "L'indagine è indispensabile per la capacità del comitato ristretto di proporre misure correttive per garantire il trasferimento pacifico del potere e prevenire futuri attacchi alle nostre istituzioni democratiche". Trump si è rivolto alla Corte Suprema la scorsa settimana dopo che i tribunali federali inferiori di Washington Dc hanno respinto la sua richiesta di impedire agli Archivi nazionali di inviare i documenti richiesti dagli investigatori del Congresso.(Nys)