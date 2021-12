Siria: Bahrein nomina il suo primo ambasciatore a Damasco dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein ha nominato il suo primo ambasciatore a Damasco dal declassamento delle relazioni con la Siria nel 2011. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Manama “Bna”, precisando che il diplomatico è Waheed Mubarak Sayyar. Gli stati arabi del Golfo hanno declassato o chiuso le missioni a Damasco dopo le repressioni delle manifestazioni anti-governative avvenute nel 2011 e che hanno dato il via alla guerra civile ancora in corso nel Paese. A differenza di altri Paesi della regione, il Bahrein non ha mai ufficialmente chiuso la sua missione diplomatica in Siria, consentendo anche a Damasco di mantenere la sua ambasciata a Manama. Nel 2020, l'Oman è diventato il primo stato del Golfo a inviare un proprio ambasciatore in Siria, mentre il mese scorso, gli Emirati Arabi Uniti, che hanno riaperto la loro missione a Damasco alla fine del 2018 e nominato un incaricato d’affari, hanno inviato il proprio ministro degli Esteri, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a Damasco per uno storico incontro con il presidente siriano, Bashar al Assad, segnando una definitiva svolta delle relazioni dei Paesi arabi del Golfo nei confronti del governo siriano.(Res)