Usa: uomo spara a figlia 16enne, credeva di avere un ladro in casa

- Un uomo ha sparato alla figlia di 16 anni, provocandone la morte e credendo di colpire quello che riteneva fosse un ladro introdottosi nella sua abitazione a Columbus, in Ohio. Lo riferisce l’emittente “Abc News”, citando la ricostruzione fornita alla polizia dalla madre della vittima. La donna ha chiamato il 911, il numero dedicato alle emergenze, dopo la sparatoria e ha fatto sapere che il padre della ragazza aveva sparato dopo aver sentito che il sistema di allarme era entrato in funzione. Nella registrazione della telefonata si sentono i coniugi implorare la giovane, Janae Hairston, di aprire gli occhi e di svegliarsi. La ragazza è stata portata in ospedale ed è stata dichiarata morta poco tempo dopo.(Nys)