Cile: Araucania, presidente eletto Boric disposto a dialogo con "resistenza mapuche"

- Il futuro governo del presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, sarà disponibile a dialogare anche con le fazioni più estreme della comunità indigena mapuche per affrontare la questione delle rivendicazioni territoriali ancestrali nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio (Macrozona Sud). Lo ha dichiarato giovedì alla stampa la portavoce del presidente eletto, Izkia Siches, a cui era stata chiesta una risposta alla presa di posizione del gruppo mapuche Cam (Coordinadora Arauco-Malleco) che aveva invitato a "resistere e a continuare ad usare la violenza come strumento di lotta politica di fronte a qualsiasi governo che mantenga il modello di accumulazione capitalista e la sua struttura colonialista". "Credo che dobbiamo avviare un dialogo pubblico con tutti gli attori, inclusa la Cam", ha detto Siches. "Al di là delle differenti posizioni è sempre esistita da parte nostra volontà di dialogo, questo sarà il nostro impegno e lavoreremo per questo", ha aggiunto. (segue) (Abu)